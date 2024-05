Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Câmara dos Deputados presta homenagem a Israel em sessão solene País completou 76 anos em 14 de maio; cerimônia teve minuto de silêncio para vítimas dos ataques terroristas do Hamas

País foi criado em 1948 por resolução da ONU (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados homenageou nesta terça-feira (21) a data nacional da criação do Estado de Israel em uma sessão solene em Brasília. O país que foi criado em 1948, por meio de uma resolução da ONU (Organização das Nações Unidas) completou 76 anos em 14 de maio.

“A data que celebramos neta sessão solene carrega símbolos que inspiram, renovam e fortalecem as crenças de que por meio do trabalho e dos respeitos às tradições o povo pode construir uma nação e se fazer vitorioso”, afirmou o presidente da Frente Parlamentar Brasil -Israel, o deputado Gilberto Abramos (Republicanos-MG).

“Orgulhoso por ter recebido essa honra, especialmente, nos dias de hoje quando a hora é concedida em forma muito restrita”, disse o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine.

A cerimônia começou com minuto de silêncio em homenagem às vítimas israelenses que morreram nos ataques terroristas do Hamas. “Os 76 anos da nossa independência é marcado por 7 de outubro, não conseguimos superar isso, ainda está sangrado em nossas almas como sociedade e como pessoas” afirmou Zonshine.

A parceria entre Brasil e Israel foi destaque durante a cerimônia no Plenário. A deputada Ione Barbosa (Avante-MG) relembrou a colaboração do Estado nas buscas das vítimas na tragédia de Brumadinho em 2019. Além disso, foram ressaltadas as parcerias entre os dois países nas áreas da saúde e segurança.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro