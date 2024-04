Em Israel, presidente da Confederação Israelita do Brasil diz que comitiva está segura em hotel

Alto contraste

Claudio Lottemberg fala de ataque de drones a Israel Reprodução / Redes Sociais - 13.4.2024

O presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, comentou neste sábado (13) o envio de drones do Irã a Israel . Uma comitiva da entidade está no país para prestar apoio aos israelenses. Segundo Lottenberg, o governo informou que a situação está sob controle. “Nossa delegação está dentro do hotel e segura, a missão deve continuar. Mas reforço que o espírito desta missão que é dar apoio ao Estado de Israel nesta luta contra o mundo terrorista mundo”, disse.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, anunciou restrições às atividades civis. O jornal israelense informa ainda que as diretrizes proíbem reuniões com mais de mil pessoas. Os iranianos tinham ameaçado atacar Israel na última semana pelo assassinato de sete membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, incluindo dois generais, em Damasco, na Síria.

Segundo a agência de notícias Axios, os vídeos compartilhados online mostraram um enxame de drones iranianos sobrevoando o Iraque. Hagari disse que as Forças de Defesa de Israel articulam um plano de defesa junto ao Estados Unidos e outros aliados para interceptar os drones antes que cheguem a Israel. “Nossos sistemas defensivos estão implantados; estamos prontos para qualquer cenário, tanto defensiva quanto ofensivamente”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, disse em comunicado que a Casa Branca está em “comunicação constante com autoridades israelenses, bem como com outros parceiros e aliados”.