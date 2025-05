Câmara e Senado aprovam medida provisória para ajudar o RS; texto vai à promulgação MP abre crédito extraordinário de R$ 357,4 milhões em socorro ao Estado Brasília|Do R7 29/05/2025 - 18h11 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h12 ) twitter

Câmara e Senado aprovam medida provisória para ajudar o RS; texto vai à promulgação Geraldo Magela/Agência Senado - 29/05/2025

A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram, nesta quinta-feira (29), uma MP (Medida Provisória) que abre crédito extraordinário de R$ 357,4 milhões em socorro ao Rio Grande do Sul após as fortes chuvas de 2024, que atingiram o Estado. O texto segue para a promulgação.

A MP perderia a validade em 2 de junho. Os recursos serão usados para recuperar estruturas e atividades do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Além disso, vão auxiliar:

Na recuperação dos assentamentos do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), envolvendo 4.326 famílias; e conceder crédito a outras 7.232 famílias assentadas;

Em apoio financeiro, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para famílias desalojadas ou desabrigadas em municípios gaúchos;

Na reconstrução, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, a rede socioassistencial no Estado;

Na recomposição o sistema metroviário urbano mantido pela Empresa de Trensub (Trens Urbanos de Porto Alegre).

Segundo o relator na Câmara, deputado Bohn Gass (PT-RS), até hoje, cerca de 95% dos R$ 357,4 milhões já foram gastos. Assim, a promulgação da MP permitirá usar os 5% restantes.

