Governo vai tornar Porto de Itajaí independente do Porto de Santos, diz ministro Ideia é criar empresa federal para administrar o terminal catarinense, que está sob a gestão do Executivo desde janeiro deste ano Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h33 )

Silvio Costa Filho participou de evento de retomada das operações do Porto de Itajaí Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 27.9.2025

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, declarou nesta quinta-feira (29) que o governo federal vai tornar o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, independente do Porto de Santos (SP). A expectativa é criar, por meio de uma medida provisória, uma empresa federal para administrar o terminal catarinense, que está sob a gestão do Executivo desde janeiro deste ano. No entanto, como não há uma firma própria para geri-lo, a competência foi passada para o Porto de Santos.

“Estaremos encaminhando uma MP, que vai transformar o Porto de Itajaí numa doca independente e num porto federal”, declarou Costa Filho, em agenda no Porto de Itajaí.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro participa da cerimônia de retomada das operações do terminal, que chegou a ficar mais de um ano parado, entre 2022 e o início de 2023.

Além de marcar o reinício das atividades do porto, o evento apresentou investimentos para o local. O Porto de Itajaí está sob a gestão do governo federal desde janeiro deste ano, por meio da Autoridade Portuária de Santos, ligada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

O superintendente do porto, João Paulo Tavares, foi indicado por Lula para o cargo, assumido em março. A apresentação de Tavares também foi respaldada pelo presidente do Sebrae, Décio Lima, ex-deputado federal por Santa Catarina.

Entre os investimentos a ser anunciados, estão reformas para impulsionar a movimentação de cargas, com destaque para a modernização de instalações, a segurança, a eficiência logística e a ampliação da capacidade portuária.

