Assista à íntegra do Ceilândia 1 X 1 Sobradinho pelo Candangão 2026
Disputa no Abadião teve gols de Pedrinho e Cabral
Ceilândia e Sobradinho empataram em 1 a 1 no Estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, neste sábado (10), na abertura do Candangão BRB 2026.
O próximo jogo do Sobradinho será contra o Paranoá, no Estádio Defelê, no sábado (17), enquanto o Ceilândia enfrenta o Samambaia, no domingo (18), às 15h30, no Rorizão.
