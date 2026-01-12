Logo R7.com
Candangão BRB 2026


Assista à íntegra do Ceilândia 1 X 1 Sobradinho pelo Candangão 2026

Disputa no Abadião teve gols de Pedrinho e Cabral

Candangão BRB 2026

Ceilândia e Sobradinho empataram em 1 a 1 no Estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, neste sábado (10), na abertura do Candangão BRB 2026.

O próximo jogo do Sobradinho será contra o Paranoá, no Estádio Defelê, no sábado (17), enquanto o Ceilândia enfrenta o Samambaia, no domingo (18), às 15h30, no Rorizão.

