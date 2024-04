Candidatos poderão apresentar documentos digitais no ‘Enem dos Concursos’ Segundo o governo, a apresentação deverá ser feita pelos aplicativos oficiais ou pela carteira de documentos digitais do Gov.br

Serão aceitos o e-Título, CNH Digital ou RG digital (Rovena Rosa/ Agência Brasil)

Candidatos que se inscreveram no CNU (Concurso Nacional Unificado) poderão usar documentos digitais como identificação na prova, que ocorre neste domingo (5) em 228 cidades do país, nos turnos matutino e vespertino. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, a apresentação do documento deverá ser feita pelos aplicativos oficiais ou pela carteira de documentos digitais do Gov.br.

Para usar a documentação digital, os candidatos devem apresentar o e-Título, CNH Digital ou RG digital. Para facilitar, a pasta informou que os documentos serão exigidos na entrada da sala de prova, sendo “essencial garantir que o aplicativo esteja previamente baixado no celular e que o dispositivo esteja carregado”.

De acordo com o edital, não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone. Caso o documento seja físico, cópias não poderão ser usadas como identificação, mesmo que autenticadas.

Local de prova

Semana passada, o governo disponibilizou os locais de prova do concurso, que podem ser consultados na Área do Candidato, mesma página que a pessoa utilizou para fazer a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Além do local, o cartão de confirmação ainda conta com outras informações, como o número de inscrição ou registros de atendimento especializado caso seja necessário.

Para a prova, o Ministério da Gestão informou adotou uma série de medidas de segurança para garantir a lisura da aplicação das provas. Segundo a pasta, os 2,1 milhões de candidatos não poderão levar os cadernos da prova para casa, além de terem a presença de agentes da PF (Polícia Militar) e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para garantir a segurança das avaliações. Porém, o reforço na segurança começa antes mesmo da entrega do livrete com as questões, já que as digitais e a letra de todo candidato serão testadas e avaliadas.

Horário

Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília), com início das provas às 9h e duração de duas horas e meia. Os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

Turno Matutino

• Abertura dos portões: 7h30

• Fechamento dos portões: 8h30

• Início da aplicação: 9h

• Duração da prova: 2h30

Turno Vespertino

• Abertura dos portões: 13h

• Fechamento dos portões: 14h

• Início da aplicação: 14h30

• Duração da prova: 3h30