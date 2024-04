Capital e Ceilândia decidem título do Candangão 2024 neste sábado; R7 e RECORD transmitem ao vivo

Alto contraste

R7 e RECORD transmitem final do Candangão 2024

Capital e Ceilândia entram em campo neste sábado (6) para decidir o título do Candangão BRB 2024. A grande final será disputada na Arena BRB Mané Garrincha, às 15h. O jogo será transmitido ao vivo pelo R7 e pela RECORD Brasília. No duelo de ida da decisão, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer, levanta o troféu de campeão. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.

O Capital tenta o título inédito do torneio. Neste ano, a equipe chegou à decisão do Candangão pela primeira vez na história. Na primeira fase do campeonato, o time fez a melhor campanha, com 22 pontos. Foram sete vitórias, um empate e uma derrota. A equipe fez 24 gols e sofreu apenas três. Na semifinal, o Capital eliminou o Brasiliense com duas vitórias: 3 a 1 na ida e 3 a 2 na volta.

O Ceilândia disputa a final do Candangão pela oitava vez e busca o tricampeonato do torneio. A equipe conquistou as edições de 2010 e 2012 e ficou com o vice em 2005, 2016, 2017, 2021 e 2022. Na fase inicial, o time foi o segundo melhor colocado, com 20 pontos. Foram seis vitórias, dois empates e uma derrota. O time fez 20 gols e sofreu oito. Na semifinal, o Ceilândia superou o Gama com um empate por 0 a 0 na primeira partida e vitória por 4 a 3 no segundo jogo.

Primeiro jogo

No jogo de ida da decisão, o Capital saiu na frente com gol do atacante Kadu Barone, aos 30 minutos do primeiro tempo. O empate do Ceilândia veio aos 6 minutos da etapa complementar, com gol do meia Kennedy.

O vencedor deste ano vai receber um prêmio de R$ 1 milhão, enquanto o vice-campeão vai ganhar R$ 300 mil. O Candangão BRB 2024 é organizado pela Federação Brasiliense de Futebol.

