Cármen Lúcia diz que atentado em Brasília não compromete trabalho pela democracia Ministra afirmou que trabalho continua com "tranquilidade, destemor e, principalmente, comprometimento" com regime democrático Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 11h19 (Atualizado em 14/11/2024 - 11h27 )

Atentado em Brasília não compromete trabalho pela democracia, diz Cármen Luiz Roberto/TSE - 13.11.2024

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta quinta-feira (14) que o atentado em Brasília, registrado na noite de quarta-feira (13), não comprometem o trabalho em defesa da democracia. “Nesse sentido, nós damos continuidade aos nossos trabalhos com a mesma tranquilidade, destemor e, principalmente, comprometimento com a democracia brasileira”, afirmou a magistrada durante a sessão.

“Graves acontecimentos não comprometem o que é muito mais sério e de nossa responsabilidade, que é trabalhar para que a democracia brasileira se sustente, como vem se sustentando, sem qualquer tipo de adversação que possa, de alguma forma, abalar a sua estrutura e dinâmica. Os brasileiros sabem que eventos, como o que aconteceu ontem, terão a necessária investigação, os procedimentos necessários, mas em nada altera o nosso dia-a-dia, que é prestar jurisdição na forma que a Constituição e as leis estabelecem”, disse.

De acordo com a ministra, o Brasil foi dormir preocupado com as explosões e acordou ocupado em manter as funções para “garantia da continuidade estável, segura e contínua das instituições democráticas”. “Aos servidores da Justiça compete dar continuidade as nossas funções para preservação da necessária democracia brasileira, que não se abala diante de qualquer ato que eventualmente possa atentar ou buscar atentar contra pessoas, instituições ou funções democráticas.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na noite de quarta-feira (14), um carro explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, um homem jogou um explosivo em frente ao STF. O segundo explosivo pegou nele próprio, o que ocasionou sua morte. Conforme apurou a reportagem, o homem é Francisco Wanderley Luiz, que inclusive foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020. A Polícia Federal abriu uma investigação e o inquérito será relatado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Os policiais concluíram a varredura na Praça dos Três Poderes e constataram que não há mais riscos na área. “Na área da Praça dos Três Poderes não há mais artefatos. Todos já foram retirados, em operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal”, afirmou o chefe de operações, Alexandre Patury. Alguns objetos suspeitos foram detonados pela equipe especializada para garantir que não representavam mais perigo.