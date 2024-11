Moraes assume relatoria de inquérito que vai apurar explosões na Esplanada Explosões ocorreram em frente ao STF e na área externa do Anexo 4 da Câmara Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 22h43 (Atualizado em 13/11/2024 - 23h20 ) twitter

Segurança pessoal dos ministros e da Suprema Corte será reforçada Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do inquérito que vai investigar as explosões que aconteceram, nesta quarta-feira (13), na Praça dos Três Poderes. A segurança pessoal dos ministros do STF e da Suprema Corte será reforçada.

Há algumas horas, um carro explodiu no Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, conforme testemunhas, um homem jogou um explosivo em frente a uma estátua no STF. O segundo explosivo que ele tentou atear teria pego nele próprio, e ele morreu. Conforme apurou o R7, o homem é Francisco Wanderley Luiz, candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020. Ele também é o dono do carro.

A Polícia Federal informou que abriu uma investigação sobre as explosões. O veículo de Francisco Wanderley Luiz estava com vários artefatos explosivos, segundo policial militar.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no anexo 4 da Câmara mostram o momento em que o carro pega fogo, e é possível ouvir estouros que parecem ser de fogos de artifício.