Vídeo: carro de ministra pega fogo na garagem do STJ, e prédio é esvaziado

O prédio principal do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em Brasília foi esvaziado no fim da tarde desta segunda-feira (18) após o carro da ministra Isabel Gallotti pegar fogo. A ministra não estava no veículo na hora do episódio. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações apuradas pelo R7, o fogo começou no motor do carro, que estava na entrada da garagem do edifício dos gabinetes. A fumaça se espalhou para o interior do prédio, que precisou ser esvaziado por segurança.
Entretanto, os brigadistas agiram para conter as chamas, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A corporação informou que o fogo foi totalmente extinto pela guarnição com o emprego de três viaturas. Não houve vítimas, e a perícia foi solicitada.
O STJ ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço segue aberto para o posicionamento do tribunal.
