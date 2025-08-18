Vídeo: carro de ministra pega fogo na garagem do STJ, e prédio é esvaziado Carro da ministra Isabel Gallotti pegou fogo, mas não houve feridos Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/08/2025 - 19h25 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h34 ) twitter

O prédio principal do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em Brasília foi esvaziado no fim da tarde desta segunda-feira (18) após o carro da ministra Isabel Gallotti pegar fogo. A ministra não estava no veículo na hora do episódio. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas pelo R7, o fogo começou no motor do carro, que estava na entrada da garagem do edifício dos gabinetes. A fumaça se espalhou para o interior do prédio, que precisou ser esvaziado por segurança.

Motor de carro de ministra do STJ pegou fogo Reprodução/Material cedido ao R7 - 18.8.2025

Entretanto, os brigadistas agiram para conter as chamas, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A corporação informou que o fogo foi totalmente extinto pela guarnição com o emprego de três viaturas. Não houve vítimas, e a perícia foi solicitada.

O STJ ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço segue aberto para o posicionamento do tribunal.

