CBF afasta árbitro suspeito de assédio sexual no jogo Juventude x América-MG

Jogo ocorreu nesse sábado em Bento Gonçalves (RS), pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1 Nathan Bizotto/ECJ - 22.3.2025

O assistente de arbitragem Claiton Timm, da Federação Gaúcha de Futebol, foi afastado, neste domingo (23), pela Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ele é investigado por uma denúncia de assédio feita por quatro atletas do América-MG na partida contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1, nesse sábado (22), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que terminou empatada por 1 a 1. A reportagem busca contato com o acusado. Quando e se houver um posicionamento, a matéria será atualizada.

Segundo comunicado da CBF, se Claiton Timm for considerado culpado, será banido da arbitragem. “A CBF irá solicitar também ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e às autoridades policiais uma investigação rigorosa do caso. A CBF reafirma seu compromisso no combate ao assédio e também contra todo tipo de preconceito no futebol”, informou a nota.

As atletas do América-MG registraram um boletim de ocorrência na Oitava Delegacia Regional de Bento Gonçalves, após a partida. A Delegacia da Mulher da cidade vai apurar o caso e tomas as medidas cabíveis.

O América-MG usou as redes sociais para dar sua versão sobre o caso: “Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa”.

Jenifer Alves de Freitas, do Rio de Janeiro, foi a árbitra da partida, enquanto Cassio Pires Dornelles e Claiton Timm, ambos do Rio Grande do Sul, foram os assistentes. O quarto árbitro foi o gaúcho Eduardo Bastos.

Na súmula, a equipe de arbitragem escreveu: “Após o término da partida, a equipe de arbitragem foi abordada pelos policiais que faziam a segurança do jogo, e os mesmos relataram que uma atleta da equipe do América SAF queria registrar um boletim de ocorrência, contra um dos membros da equipe. A equipe de arbitragem acompanhou os policiais até a delegacia de polícia da cidade do jogo (Bento Gonçalves) para prestar esclarecimentos. Foi feito um registro policial. Foi solicitado via delegacia o relato da ocorrência da outra parte interessada e o escrivão de plantão informou que o mesmo não pode ser fornecido no presente momento.”

Procurado pela imprensa presente ao jogo, Claiton Timm preferiu não fazer nenhum comentário.