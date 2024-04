Ceilândia vence Capital nos pênaltis e conquista o tricampeonato do Candangão Equipe volta a ser campeã do principal torneio de futebol do DF após 12 anos; goleiro Thiago Santos defende quatro cobranças

Final do Candangão 2024 (Divulgação/Ceilândia Esporte Clube - 31.3.2024)

O Ceilândia conquistou o título do Candangão BRB 2024 neste sábado (6) ao derrotar o Capital nos pênaltis. A equipe chegou ao tricampeonato do torneio e rompeu um tabu de 12 anos sem levantar o troféu do campeonato. As outras duas conquistas do Ceilândia no Candangão foram em 2010 e 2012. Além do título, o clube recebeu um prêmio de R$ 1 milhão.

No tempo normal, as equipes não saíram do zero. Como o primeiro jogo da decisão terminou empatado por 1 a 1, o jogo foi decidido nas penalidades. O Ceilândia levou a melhor e bateu o Capital por 4 a 3, com destaque para o goleiro Thiago Santos, que defendeu quatro cobranças.

O jogo

No primeiro tempo, o Ceilândia criou as principais oportunidades da partida. Aos 8 minutos, Felipe Clemente fez boa jogada individual e achou Cabralzinho, que saiu frente a frente com o goleiro Luan e chutou para fora. Aos 11 minutos, Kennedy avançou pela lateral direita e cruzou com perigo. Felipe Clemente e Romarinho tentaram desviar para o gol, mas não alcançaram a bola.

A primeira grande chance do Capital aconteceu aos 27 minutos. Romarinho cobrou falta na área e o goleiro Thiago Santos espalmou para escanteio. Depois disso, o jogo ficou mais truncado e nenhuma das equipes ofereceu perigo ao gol adversário. Antes do intervalo, o Ceilândia ameaçou a meta de Luan com chute de fora da área de Paulinho, mas a bola saiu.

Na segunda etapa, o Capital controlou as ações, e aos 7 minutos teve boa chance com finalização de Romarinho de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. Na sequência, Renan Luís cruzou da esquerda e acertou o travessão do goleiro Thiago Santos. Aos 30 minutos, Felipe Guedes recebeu passe na grande área, mas a finalização desviou na zaga e facilitou a defesa de Thiago Santos.

O Capital seguiu pressionando na reta final da partida, mas esbarrou na defesa do Ceilândia, que conseguiu segurar o resultado e levar a decisão para os pênaltis. Ambas as equipes cobraram sete penalidades. Nas cinco primeiras, Luan e Thiago Santos se destacaram, e cada um defendeu dois pênaltis, o que forçou cobranças alternadas.

O Capital teve a chance de vencer a disputa depois de Luan defender o chute de Nolasco, mas Deivão parou em Thiago Santos. Depois, Railson converteu para o Ceilândia e Thiago Santos defendeu o chute de Lucas Oliveira, garantindo o tricampeonato ao clube alvinegro.