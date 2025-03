Ciro diz que PP vai filiar Derrite para concorrer ao Senado; secretário nega saída do PL Presidente do PP também cogita Guilherme Derrite na corrida pelo Governo de SP caso Tarcísio não dispute a reeleição Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/03/2025 - 17h19 (Atualizado em 03/03/2025 - 17h36 ) twitter

Mario Agra / Câmara dos Deputados - 20/03/2024

O presidente nacional do PP (Partido Progressistas), senador Ciro Nogueira (PI), disse nesta segunda-feira (3) que a legenda vai filiar o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL-SP), para concorrer ao Senado em 2026. Ciro cogita até que Derrite concorra ao Governo de São Paulo caso o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não dispute a reeleição. Ao R7, contudo, Derrite negou uma possível filiação ao PP.

“Não pretendo sair do PL. Isso é só boato. Não acontecerá”, declarou o secretário. Ciro, porém, garante que Derrite retornará ao PP, partido ao qual foi filiado anteriormente.

“Vou tentar com [o presidente nacional do PL] Valdemar [Costa Neto] para liberar [Derrite] antes”, disse Ciro ao R7, destacando a possibilidade de o secretário se filiar ao PP ainda em 2025.

Atualmente, Derrite é deputado federal licenciado. Dessa forma, a saída imediata dele do PL abriria brecha para cassar o seu mandato por infidelidade partidária. Então, caso ele vá para o PP ainda este ano, precisaria de uma autorização formal, ou teria que esperar a abertura da próxima janela partidária.

‌



Apesar disso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) pretendem disputar as duas vagas de São Paulo ao Senado no próximo ano. Salles, que era filiado ao PL, saiu da legenda justamente com a ideia de pleitear uma vaga na Casa.

Com relação à possibilidade de Derrite concorrer ao Governo de São Paulo, Ciro ressaltou que isso ainda “depende” do aval de Bolsonaro, considerado líder da direita no Brasil. Até o momento, Tarcísio continua indicando que deve concorrer à reeleição.

Tarcísio, porém, é um dos nomes da direita cotados para disputar a Presidência da República em 2026 caso Bolsonaro permaneça inelegível. O governador, contudo, nega qualquer intenção. Publicamente, Bolsonaro já disse que, em 2026, vai focar em fazer uma grande bancada de senadores de oposição.