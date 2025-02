CNJ pune com pena de censura juiz que presidiu sessão em que advogada foi chamada de ‘cadela’ Advogada foi chamada de ‘cadela’ por promotor de Justiça durante Tribunal do Júri em 2023 Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 23h18 (Atualizado em 11/02/2025 - 23h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso aconteceu no Tribunal de Justiça do Amazonas TJAM/ reprodução

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) puniu nesta terça-feira (11) com pena de censura o juiz que presidiu a sessão do Tribunal do Júri do TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas) em que a advogada Catharina Estrella foi chamada de “cadela” por um promotor do Ministério Público. A pena foi pelo magistrado não ter interferido nas ofensas. A decisão foi unânime e ocorreu mesmo diante da aposentadoria por invalidez do juiz.

“Tivemos uma atuação omissiva do juiz, que não usou o seu poder de direção da audiência para interromper aquela atuação abusiva do promotor de Justiça”, afirmou o subprocurador-geral da República José Adônis Callou.

Ele explicou que ao longo da sessão, o promotor fez comentários misóginos e que, em certo momento, comparou as mulheres a cadelas. “Nem assim o juiz interrompeu o debate”, disse Callou. O caso aconteceu em setembro de 2023. A censura é uma das penas disciplinares às quais os magistrados estão sujeitos e é considerada uma punição intermediária.

“Eu tive a impressão que o que o promotor pedia era atendido, e o que a advogada pedia não era atendido. Ao contrário, em determinado momento ela disse que não tinha mais condições psicológicas de enfrentar aquele julgamento, e o magistrado permaneceu inerte”, afirmou a conselheira Renata Gil, relatora do caso.

‌



Segundo o advogado de defesa do juiz, Bruno Infante Fonseca, o debate foi “acalorado mútuo”, e o magistrado tentou “remediar” todas as situações para que o Tribunal do Júri não fosse interrompido.

O Conselho também determinou, por maioria, o encaminhando da decisão para o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) para que avalie a conduta do juiz.

O promotor de justiça aposentado Walber Nascimento, autor das ofensas, responde a um processo no CNMP. O processo foi retomado no fim do ano passado, após ter sido arquivado por causa da aposentadoria voluntária dele.