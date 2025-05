Compradores de petróleo ou petroquímicos do Irã estão sujeitos a sanções, diz Trump Petróleo fechou em alta de aproximadamente 2%, impulsionado nos últimos minutos da sessão por comentários de Trump Internacional|Do Estadão Conteúdo 01/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 17h43 ) twitter

Trump aumentou pressão sobre Irã Joyce N. Boghosian/Casa Branca - 30.4.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quinta-feira (1º) que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos do Irã devem cessar imediatamente e que os compradores da commodity iraniana estarão sujeitos a sanções secundárias, em publicação na Truth Social. ”Não será permitido fazer negócios com os Estados Unidos da América de nenhuma forma”, escreveu. Mais cedo nesta quinta, em discurso no evento do Dia da Oração, na Casa Branca, Trump disse que na quarta-feira (30) impôs sanções ao petróleo do Irã.

O petróleo fechou em alta de aproximadamente 2%, impulsionado nos últimos minutos da sessão por comentários de Trump, que ampliou a pressão para que outros países interrompam compra da commodity produzida pelo Irã.

Sinais de redução da oferta da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e de demanda da China também estiveram no radar.

O petróleo WTI para junho fecha em alta de 1,77% (US$ 1,03), a US$ 59,24 o barril, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex). O petróleo Brent para julho avançou 1,75% (US$ 1,07), A US$ 62,13 o barril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE).

Ambos os contratos se recuperam depois de três sessões consecutivas de queda. Apesar da alta, este foi o menor nível de fechamento do Brent desde março de 2021, conforme a Dow Jones Newswires.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que todas as compras de petróleo iraniano ou petroquímicos produzidos pelo país devem “parar agora” e que qualquer país ou pessoa que violar este aviso estará sujeita a sanções secundárias imediatas.

“Eles não poderão fazer negócios com os EUA de forma nenhuma”, escreveu o republicano. Em publicação separada, Trump também retirou Mike Waltz do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional, substituindo-o pelo secretário de Estado, Marcos Rubio.

A publicação consolidou comentários que o presidente fez mais cedo, durante discurso em evento, e refletem o impasse nas negociações nucleares com o Irã, que exige redução nas sanções em troca de diminuir sua produção nuclear.

A reunião entre autoridades iranianas e americanas para esta semana prevista para esta semana foi desmarcada, segundo a Associated Press, e uma fonte revelou que oficiais dos EUA sequer tinham confirmado a presença.

Os preços do petróleo também receberam apoio da queda na produção da Opep em abril, de 200 mil barris por dia (bpd), conforme pesquisa da Bloomberg, apesar da previsão de retomada da produção em breve.

Ainda, outra reportagem da Bloomberg revelou que autoridades da Venezuela pediram que a China amplie a compra de petróleo, a medida que o país se prepara para a saída da Chevron e de outros operadores estrangeiros.

O movimento da commodity foi limitado pela forte alta do dólar no exterior, mas acompanhou o apetite por risco das bolsas de Nova York, em meio a sinais de possível alívio tarifário e dados industriais divergentes dos EUA, em dia de liquidez reduzida por feriados na maior parte da Ásia e da Europa.

