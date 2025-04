Em discurso sobre cem dias de mandato, Trump diz que Biden foi o pior presidente da história dos EUA

Durante discurso em um comício em Michigan nesta terça-feira (29), sobre os primeiros cem dias de governo, Donald Trump afirmou que o ex-presidente Joe Biden foi o pior presidente da história dos Estados Unidos e que seu governo arruinou os produtores americanos. O presidente fez a afirmação após alegar que estava trazendo de volta os tempos de ouro do país.



“Vocês estão demitidos, caiam fora daqui”, afirmou Trump ao se referir sobre as demissões e reduções de agências governamentais, citando os demitidos como burocratas não eleitos. O presidente também comentou a situação nas fronteiras americanas e comemorou o aumento do controle, com redução da entrada de imigrantes ilegais.