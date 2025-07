Congresso vai acompanhar desdobramentos e defende resposta diplomática a taxação dos EUA Presidentes destacam estar prontos para agir ‘com equilíbrio e firmeza’ na defesa da economia Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 17h03 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h39 ) twitter

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reúnem nesta quinta-feira Ton Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo - 04.06.2025

O Congresso vai acompanhar os desdobramentos da taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e defende que as negociações para evitar impactos econômicos a setores da economia brasileira fiquem centralizadas a nível diplomático e comercial.

A posição faz parte de comunicado conjunto, assinado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgado nesta quinta-feira (10).

No comunicado, os representantes do Congresso também destacaram que estão prontos para agir com “equilíbrio e firmeza” para apoio ao setor produtivo e proteção a empregos.

Os presidentes relembram ainda da aprovação da lei de reciprocidade econômica, que permite ao Brasil responder da mesma maneira a eventuais reações de outros países.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania”, diz trecho da nota divulgada.

A proposta mencionada foi aprovada por parlamentares e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em abril deste ano. A proposta avançou como resposta a outro pacote de tarifas que havia sido anunciado por Donald Trump. À época, o aumento alcançava quase 190 países e blocos econômicos.

‌



Leia a íntegra do comunicado do Congresso:

A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial.

‌



O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica.

Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania.

Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros.

Entenda a crise entre Brasil e EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu iniciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

A previsão é de que a medida passe a valer em 1º de agosto. O movimento veio em meio ao confronto entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Adversários ideológicos, os dois chefes de Estado reacenderam a tensão após recentes episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Brics, realizada no Brasil.

Na quarta-feira (9), Trump enviou uma carta a Lula informando a medida. Segundo o presidente norte-americano, trata-se de resposta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas dos Estados Unidos e ao tratamento dado a Bolsonaro.

