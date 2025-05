Lula leva pedido de cessar-fogo de 60 dias de Zelensky a Putin e se oferece para mediar Encontro com o presidente russo durou três vezes mais do que o protocolar em reuniões bilaterais, segundo apuração da RECORD Brasília|Do R7 10/05/2025 - 08h37 (Atualizado em 10/05/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula e Putin durante encontro nesta sexta-feira (9) Ricardo Stuckert / PR - 09.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva levou um pedido de cessar-fogo de 60 dias do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Conforme apurado pela RECORD, a medida é uma extensão do pedido inicial de três dias já avaliado pelos presidentes das duas nações — que estão em guerra desde fevereiro de 2022.

Lula também se colocou à disposição para mediar, com a China, o fim do conflito. O pedido foi feito em reunião bilateral nesta sexta-feira (9). O encontro demorou uma hora e meia, três vezes mais do que o protocolar, seguindo um pedido do próprio governo russo, segundo apuração da reportagem.

O presidente do Brasil também discutiu, no encontro, acordos comerciais com a Rússia e voltados para a ciência e tecnologia, por exemplo.

Lula visitou o país para participar das celebrações dos 80 anos da vitória russa sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial.

‌



A postura do governo brasileiro chegou a ser questionada, avaliada por alguns países como “um prejuízo no papel do Brasil” na mediação do conflito entre Ucrânia e Rússia. O presidente da República, contudo, disse que a posição continua a mesma: “Queremos paz”.

“Independentemente de eu ter vindo aqui, independentemente de eu ir à China, independentemente de eu ir à Argentina, independentemente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. E discutimos ontem isso. É importante a paz para a Rússia, é importante para a Ucrânia, é importante para os Estados Unidos, é importante para a União Europeia, que não vai gastar dinheiro em arma”, observou.

‌



Segundo Lula, a visita ao país russo “não muda um milímetro do que a gente pensa sobre a paz e o que nós queremos sobre a paz”.

Visita à Rússia

Lula chegou ao país na tarde de quarta-feira (7) e participou de uma jantar com Putin no Grande Palácio do Kremlin, residência oficial do chefe de Estado russo. Eles sentaram-se lado a lado no evento, que ocorreu às 13h de quinta, no horário de Brasília (DF).

‌



Na sexta-feira (9), o chefe do Palácio do Planalto participou das celebrações dos 80 anos da vitória do país sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial.

Os eventos, que incluem um desfile cívico-militar na Praça Vermelha e uma oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, na Muralha do Kremlin, ocorreram pela manhã, no fuso local (madrugada, pelo horário de Brasília). Depois das solenidades, Putin e Lula tiveram uma reunião bilateral.

Em seguida, Lula reuniu-se com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O político tinha um encontro marcado com o brasileiro em dezembro do ano passado, mas a agenda precisou ser cancelada devido à internação do presidente. Na ocasião, Lula sofreu uma queda e precisou passar por cirurgia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5