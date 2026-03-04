Logo R7.com
2026 é o ano de qual time?

Washington, o “Coração Valente”, e o comentarista Leandro Padovani analisam os favoritos da temporada

Deu Liga Podcast|Do R7

Corinthians levantando taça, Flamengo investindo pesado, Palmeiras na máquina de resultados e Neymar de volta ao Santos. Mas afinal… quem vai ser destaque em 2026?

No Deu Liga, Manoel de Oliveira recebe Washington, o “Coração Valente”, e o comentarista Leandro Padovani para analisar os favoritos da temporada.

