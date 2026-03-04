2026 é o ano de qual time?
Washington, o “Coração Valente”, e o comentarista Leandro Padovani analisam os favoritos da temporada
Corinthians levantando taça, Flamengo investindo pesado, Palmeiras na máquina de resultados e Neymar de volta ao Santos. Mas afinal… quem vai ser destaque em 2026?
No Deu Liga, Manoel de Oliveira recebe Washington, o “Coração Valente”, e o comentarista Leandro Padovani para analisar os favoritos da temporada.
Últimas
Futsal Arimatéia: do DF para o mundo
As semifinais você acompanha ao vivo na Record no dia 3 de janeiro, às 15h
Tá no jogo, tá com Manoel
O apresentador do Esporte da Record Brasília relembra sua trajetória desde o agro e a cobertura policial até chegar ao esporte
Nelson Piquet: Formula 1 e Autódromo de Brasília
Nelson Piquet celebra a reabertura do Autódromo de Brasília que leva seu nome e fala sobre o futuro do automobilismo no DF
O fenômeno Joel Divo
O criador de conteúdo conta quem é o homem por trás do viral e como virou um dos fenômenos mais queridos da internet
Humor em 2025: qual o limite?
Eros Prado, o rei do Pagode da Ofensa, é o convidado do 13º episódio do Deu Liga Podcast
Bora Correr: corrida de rua é modinha ou estilo de vida?
E para entrar no clima, vem aí o Bora Correr, no dia 9 de novembro, no Eixão do Lazer
Podcast Deu Liga: Muca Muriçoca e Caracol Raivoso
Podcast visita a Vídeo Game Show 2025 e traz bate-papo com gigantes do Youtube sobre carreira, internet e cultura pop
Ele consegue imitar todos os sertanejos
Cantor Samuel Rocha revela bastidores do sertanejo e impressiona com suas imitações no novo episódio do podcast Deu Liga
ChatGPT vs Coach: Quem vai ganhar?
No novo episódio do Deu Liga, Márcio Micheli, criador do Método EVO, conta tudo sobre a vida de coach, mitos da profissão
Radamés e Carol: vida pós Power Couple
Campeões do Power Couple Brasil 2025, casal fala sobre bastidores inéditos e desafios
Cezar Black: retorno ao SUS, dinheiro e adoção
Além de participar de dois realities, Cezar Black é enfermeiro em um hospital público do Distrito Federal
“Hora da historinha”: influencer transforma corridas de app em fofocas que viralizam
Manoel Oliveira e Rafael Cadengue recebem Aline de Assis, motorista, humorista e autora de livro que tem feito sucesso
Ghosting, love bombing e relações tóxicas: os dilemas do amor moderno
Episódio discute os novos dilemas dos relacionamentos modernos e como a terapia pode ajudar a construir vínculos saudáveis
Deu Liga: Coronel Michello Bueno revela os bastidores e desafios da vida policial
No podcast "Deu Liga", o coronel Michello Bueno fala sobre sua trajetória na Polícia Militar do DF e operações marcantes