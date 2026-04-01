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O esporte com bike que virou febre

Uma conversa sobre como começar, custo, benefícios para a saúde, comunidade e o boom das trilhas no Brasil

Deu Liga Podcast|Do R7

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Neste episódio, falamos sobre o esporte com bike que vem conquistando cada vez mais pessoas: o mountain bike. Uma conversa sobre como começar, custo, benefícios para a saúde, comunidade e o boom das trilhas no Brasil. Com Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

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