ChatGPT vs Coach: Quem vai ganhar?

Será que um coach humano ainda tem vez na era da inteligência artificial? E será que o ChatGPT consegue dar conselhos de vida melhores que um especialista de carne e osso? No novo episódio do Deu Liga, Márcio Micheli, criador do Método EVO, conta tudo sobre a vida de coach, mitos da profissão e o impacto da IA no universo do coaching.