O Brasil NÃO é favorito na Copa

O influenciador Carter Batista (Esse Dia Foi Louco) chega no Deu Liga pra falar da convocação, Neymar e as chances do Brasil na Copa do mundo de 2026. Boatos de que são baixas, hein… será?



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!