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O Brasil NÃO é favorito na Copa

A Seleção Brasileira ainda mete medo?

Deu Liga Podcast|Do R7

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O influenciador Carter Batista (Esse Dia Foi Louco) chega no Deu Liga pra falar da convocação, Neymar e as chances do Brasil na Copa do mundo de 2026. Boatos de que são baixas, hein… será?

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