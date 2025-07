Cezar Black: retorno ao SUS, dinheiro e adoção

O novo episódio do podcast Deu Liga recebe César Black, que virou um rosto conhecido no Brasil inteiro, mas preferiu usar essa visibilidade para fazer barulho por algo muito maior: saúde, respeito e dignidade.



Ele participou de dois realities e é enfermeiro em um hospital público do Distrito Federal. Black comentou sobre a fama após os programas e como isso impactou sua vida profissional: "No início assusta, mas depois você se acostuma", disse.



Durante a conversa, ele destacou a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde. "Criticar o SUS é ser contra a vida", afirmou. Além disso, falou sobre seus animais de estimação adotados com deficiência e como a vida pessoal mudou desde que se tornou conhecido.



