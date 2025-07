4 anos depois: o que ainda assombra no caso Lázaro?

Em junho de 2021, Lázaro Barbosa se tornou o foco de uma das maiores operações policiais no Centro-Oeste, envolvendo quase 300 agentes em Goiás e no Distrito Federal. Com um histórico de crimes violentos, ele foi rapidamente identificado após invadir uma residência e matar três pessoas. A caçada, que durou 20 dias, utilizou helicópteros, cães e táticas especializadas de busca em mata.



O delegado Raphael Seixas, um dos que lideraram a operação, destacou a complexidade da perseguição devido ao conhecimento de Lázaro sobre a região. "Ele conhecia bem a área, o que dificultou bastante o trabalho," afirmou.



Paralelamente, Ricardo Faria, jornalista da RECORD Brasília, relatou os desafios enfrentados pela equipe de reportagem durante a cobertura da caçada. A operação terminou com Lázaro sendo abatido em confronto com a polícia, encerrando uma era de medo e tensão para a população local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!