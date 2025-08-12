80 anos depois da bomba atômica: o que restou de Hiroshima

Na manhã de 6 de agosto de 1945, Hiroshima, cidade japonesa, foi devastada pela explosão da primeira bomba nuclear, resultando na morte imediata de cerca de 140 mil pessoas. Em uma visita ao local, os jornalistas da RECORD Brasília, Clébio Cavagnolle e Fábio Raposo, compartilham suas impressões sobre Hiroshima, que se reergueu após o ataque.



Destacam a sensação de reviver a história no Domo da Bomba e a experiência emocionante ao visitar o museu e o Parque da Paz. A convite do governo japonês, a equipe cobriu os 80 anos do evento e explorou as relações entre Brasil e Japão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!