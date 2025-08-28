Logo R7.com
Feminicídio: quem cuida dos filhos?

Especialistas debatem causas, perfis e consequências desse crime devastador

Podcast Na Escuta|Do R7

No DF, a cada 12 dias uma mulher é morta pelo homem que dizia amá-la. Por trás desses crimes, ficam filhos órfãos. Quem cuida dessas crianças? Quem evita a próxima tragédia?

No episódio “Os Órfãos do Feminicídio”, o Na Escuta revela dados alarmantes, mostra falhas na prevenção e discute caminhos para mudar essa realidade brutal.

Os convidados são Delegado Marcelo Zago (SSP/DF) e subsecretária Regilene Siqueira, especialista em prevenção à criminalidade.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

