Feminicídio: quem cuida dos filhos?

No DF, a cada 12 dias uma mulher é morta pelo homem que dizia amá-la. Por trás desses crimes, ficam filhos órfãos. Quem cuida dessas crianças? Quem evita a próxima tragédia?



No episódio “Os Órfãos do Feminicídio”, o Na Escuta revela dados alarmantes, mostra falhas na prevenção e discute caminhos para mudar essa realidade brutal.



Os convidados são Delegado Marcelo Zago (SSP/DF) e subsecretária Regilene Siqueira, especialista em prevenção à criminalidade.



