Maníaco de Luziânia: o caso que chocou o Brasil

O caso do Maníaco de Luziânia chocou o Brasil em 2010. Seis adolescentes desapareceram e, semanas depois, a verdade veio à tona: todos haviam sido brutalmente assassinados por um homem condenado por crimes sexuais, que estava em liberdade.



Neste episódio do NA ESCUTA, revisitamos essa história marcada por falhas graves do sistema de justiça, dor irreparável para as famílias e uma repercussão nacional que gerou promessas de mudança.