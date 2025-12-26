O plano para a população em situação de rua do DF

Brasília vive o avanço visível da população em situação de rua. O tema divide opiniões e pressiona o poder público. No Na Escuta, Giulianno Cartaxo conversa com Gustavo Rocha, da Casa Civil do DF, sobre o plano distrital do GDF, as ações de acolhimento social, o Hotel Social e os desafios da segurança pública.