Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

O plano para a população em situação de rua do DF

Giulianno Cartaxo conversa com Gustavo Rocha, da Casa Civil do DF, sobre o plano distrital do GDF

Podcast Na Escuta|Do R7

  • Google News

Brasília vive o avanço visível da população em situação de rua. O tema divide opiniões e pressiona o poder público. No Na Escuta, Giulianno Cartaxo conversa com Gustavo Rocha, da Casa Civil do DF, sobre o plano distrital do GDF, as ações de acolhimento social, o Hotel Social e os desafios da segurança pública.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.