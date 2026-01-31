Maria Cláudia Del’Isola: uma família destruída

A casa deveria ser sinônimo de segurança. Para Maria Cláudia Del’Isola, virou o cenário de um crime brutal. O Na Escuta revisita um dos crimes mais impactantes do DF e conta a história de uma jovem de 19 anos que teve a vida interrompida, além da investigação, do julgamento e da luta da família para que sua memória não seja apagada.



