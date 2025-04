Curso virtual gratuito capacita educadores para a segurança online de meninas Iniciativa é composta por cinco módulos, com legendas e tradução em Libras, além de conteúdos escritos e atividades interativas. Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 08h36 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h36 ) twitter

Pesquisa mostra que 77% das jovens brasileiras já sofreram assédio pela internet Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Uma parceria entre o governo federal, a Embaixada do Reino Unido e a organização Serenas oferece um curso virtual gratuito para educadores, visando promover a segurança online de meninas. A iniciativa é acessível e dinâmica, contando com legendas, tradução em Libras, conteúdos escritos e atividades interativas.

Entre os temas abordados estão as raízes das violências de gênero, a cultura digital, legislações específicas e estratégias para lidar com casos dentro das escolas. O curso é composto por cinco módulos, divididos em 10 videoaulas curtas.

De acordo com dados da organização Plan International Brasil, 77% das jovens brasileiras já sofreram assédio pela internet, tornando as meninas as principais vítimas de violências facilitadas pela tecnologia.

Módulos do curso

Conhecendo as violências contra meninas e mulheres

Violências contra meninas facilitadas pela tecnologia

Juventudes e cultura digital: comportamentos nas redes e os impactos das violências

Comunidades escolares no enfrentamento das violências contra meninas

A educação como ferramenta para a prevenção de violências

Casos

A Polícia Civil de São Paulo criou uma divisão específica para monitorar e combater crimes virtuais, principalmente nas redes sociais. Somente neste ano, o grupo identificou 550 vítimas em todo o país, a maioria meninas entre 8 e 13 anos de idade. Em um dos casos, uma menina de 9 anos foi forçada a se mutilar, com a ação sendo transmitida ao vivo em um grupo fechado nas redes sociais.

Durante a transmissão, a criança seguia as ordens de um homem, enquanto investigadores do Núcleo de Operações e Análises Digitais da Polícia Civil monitoravam a situação.

Além de chantagens e mutilações, alguns criminosos obrigam crianças e adolescentes a cometer maus-tratos contra animais. O núcleo já conseguiu impedir 80 crimes na internet este ano. Na última operação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e duas prisões.

