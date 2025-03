Decisão do Ibama ligada à sonda na Margem Equatorial agrada senadores do Amapá Liberação autoriza limpeza de sonda; instituto nega que haja relação com exploração de petróleo no Amazonas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h03 ) twitter

Ibama autorizou uso de limpeza de sonda citada em pedido para Petrobras Divulgação/AGU

A decisão do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em autorizar a limpeza de sonda que será utilizada para perfuração da Margem Equatorial agradou senadores amapenses.

Em manifestações nesta terça-feira (11), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União) e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT) relacionaram a autorização a um caminho para o pedido de licenciamento e exploração de petróleo apresentado pela Petrobras ao instituto. A autarquia, por sua vez, nega a relação.

Em nota, Alcolumbre atrela a autorização a um passo importante para a licença e ressalta que a eventual exploração na área contribuiria com o desenvolvimento econômico da regiao.

“Continuarei trabalhando e acompanhando esse processo, pois sei da importância desse avanço para a soberania energética do país e para o futuro da nossa economia”, afirmou.

O presidente do Senado também disse que a exploração da área deve ter atenção ambiental, em comentário semelhante ao feito pelo líder do governo no Congresso. “Para a nossa transição energética, é necessária essa pesquisa, é necessária a futura exploração. Mas não houve e não ocorrerá nenhum tipo de pressão para qualquer tipo de atuação técnica, de qualquer órgão técnico que seja”, afirmou, a jornalistas.

Questionado pela pressão do governo para uma liberação na licença por parte do Ibama, Randolfe negou ações e afirmou que o governo defende a pauta ambiental. “Não tem um milímetro sequer de interferência do governo nas decisões do Ibama”, sustentou. “Agora é o primeiro grande passo para que a pesquisa se concretize e para a eventual exploração se concretize”, emendou, em outro momento.

A pesquisa na região é questionada por ambientalistas pelos possíveis impactos ligados a um eventual vazamento de óleo e adequações para atender a perfuração e o impacto que pode alcançar indígenas.

O que diz o Ibama

Por meio de nota enviada a reportagem, o Ibama afirmou que a autorização feita para a sonda é de rotina no setor de petróleo e ligada ao deslocamento de plataformas ou embarcações em locais que se tenham a presença do coral coral-sol. “Como se trata de manejo de espécie exótica, é necessário que seja autorizado pelo Ibama”, diz o instituto.

O Ibama também sustenta que a etapa não tem relações com a licença para exploração de petróleo que é alvo de um pedido de reconsideração no instuto - a medida se dá por, no passado, o Ibama já ter negado a autorização.

“Esclarecemos que essa etapa não representa qualquer deliberação conclusiva quanto à concessão ou não da licença ambiental para a realização da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59″, pontua.