Deputados acampados em frente ao STF criticam ordem de Moraes para removê-los: ‘Ditadura’ Alvos da decisão, Hélio Lopes, Sóstenes Cavalcante e Coronel Chrisóstomo reagiram à medida em publicações no X Brasília|Do R7 26/07/2025 - 11h06 (Atualizado em 26/07/2025 - 11h10 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Deputados criticam decisão de Moraes sobre remoção imediata de acampados em frente ao STF.

Parlamentares chamam a medida de "ditadura" em suas redes sociais.

Coronel Chrisóstomo destaca a ameaça de prisão e considera a ordem "absurda".

Reações indicam forte descontentamento com a atuação do STF entre os deputados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes determinou remoção imediata de deputados acampados em frente ao STF Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) para a remoção imediata de deputados acampados em frente à Corte, os parlamentares alvos da decisão reagiram com críticas à medida.

Nas contas oficiais do X, os deputados Hélio Lopes (PL-RJ), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO) classificaram a determinação como “ditadura”.

DITADURA!

MIL VEZES DITADURA!



É isso que estamos vivendo hoje! — Helio Lopes (@depheliolopes) July 26, 2025

Na publicação, Coronel Chrisóstomo afirmou que houve ameaça de prisão e que considera “absurda” a ordem de Moraes.

Ele de novo, ministro Alexandre de Moraes prova que o Brasil está imensamente em uma ditadura. Querer impedir parlamentares federais de se manifestar de forma livre, pacífica e democrática! pic.twitter.com/o0zKSg9lRq — Coronel Chrisóstomo (@DepChrisostomo) July 26, 2025

Já Sóstenes Cavalcante (PL‑RJ) negou estar presente na manifestação em frente ao STF, contrariando o entendimento da decisão judicial.

‌



Avisem o ministro Alexandre de Moraes que ele deve estar confundindo os fatos ou surtando.



Estou no Rio de Janeiro, trabalhando na minha base eleitoral.

Não estou em frente ao STF, como ele decidiu afirmar em sua decisão de me retirar.



O STF agora expulsa deputados eleitos por… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) July 26, 2025

Nas publicações, os parlamentares atacaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a remoção deles e a proibição de permanência de qualquer pessoa envolvida em ação criminosa no entorno da Corte.

Na decisão, Moraes afirma que a permanência dos manifestantes representa “risco concreto à ordem pública”, sobretudo diante do atual contexto de julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

‌



Segundo ele, há tentativa de repetir os “ilegais e golpistas acampamentos” montados em frente aos quartéis do Exército antes da invasão às sedes dos Três Poderes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro também autorizou a prisão em flagrante dos envolvidos que se recusarem a deixar o local, com base nos crimes de desobediência ou resistência à autoridade.

‌



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi intimado pessoalmente a impedir a instalação de novos acampamentos na região após a desocupação.

“A Praça dos Três Poderes é área de segurança e não será permitido que apoiadores de diversos réus organizem novos acampamentos ilegais para coagir os ministros da Suprema Corte”, afirmou Moraes.

