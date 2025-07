Deputados de oposição chamam operação contra Bolsonaro de ‘persecutória e humilhante’ Ex-presidente deve colocar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19h e 7h Brasília|Do R7 18/07/2025 - 09h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h02 ) twitter

Bolsonaro foi proibido de manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.07.2025

Os deputados de oposição se manifestaram contra a operação realizada na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e em endereços ligados ao PL (Partido Liberal) na manhã desta sexta-feira (18). Para os parlamentares, a medida é “autoritária, desproporcional e parte de um plano deliberado de perseguição política”.

O vice-líder da oposição, deputado Sanderson (PL-RS), afirma que a operação faz parte de um “teatro de perseguição”. “Não há crime, não há condenação, mas há um sistema disposto a tudo para calar quem representa milhões de brasileiros”.

RESUMO DA NOTÍCIA Deputados de oposição criticam operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro.

Classificam a medida como "autoritária" e parte de um plano de "perseguição política".

Bolsonaro deve utilizar tornozeleira eletrônica e cumprir restrições de horário e contato.

Oposição pede reação do Congresso Nacional contra o que chamam de "ciclo de autoritarismo". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) disse que a medida é uma “vergonha para o Brasil” e que seria uma “caça às bruxas”. O deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) chamou a situação de “ditadura escancarada”.

Já o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) apela para uma resposta do Congresso Nacional. “É hora do Congresso reagir e pôr fim a esse ciclo de autoritarismo. A democracia está sendo sufocada”.

A operação

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira (18) dois mandados de busca na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e em endereços ligados ao PL (Partido Liberal).

Além disso, o ex-chefe do Executivo deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19h e 7h, inclusive nos fins de semana.

Bolsonaro também está proibido de manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, bem como de se aproximar de embaixadas.

Outras restrições incluem a proibição de contato com os demais réus do processo e o acesso às redes sociais.

Notas de defesa

Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que recebeu com “surpresa e indignação” a imposição de medidas cautelares “severas” contra ele. Segundo os advogados, Bolsonaro sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.

“A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”, informou.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que manifesta “estranheza e repúdio” diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira, que incluiu mandados de busca na residência do ex-presidente e na sala que ocupa na sede nacional do partido.

“Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?”, questionou.

Para o PL, a medida determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) foi “desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação”.

“Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade”, concluiu a nota.

