Detran apreende moto com 331 infrações e R$ 128 mil em multas no Distrito Federal Segundo o Detran, escapamento da motocicleta estava adulterado e o condutor não tinha carteira nacional de habilitação

Motociclista estava sem habilitação Motociclista estava sem habilitação (Divulgação/Detran-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal apreendeu uma moto com 331 infrações de trânsito e R$ 128,4 mil em multas na Asa Sul. O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira (2), por volta das 22h, em patrulhamento na Via W4, altura da 903 Sul. Os agentes identificaram a motocicleta com escapamento adulterado e o piloto sem habilitação.

A motocicleta é registrada em Águas Lindas (GO) e foi levada no guincho até o Depósito de Veículos Apreendidos da Asa Norte. Segundo o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias, a maior parte das infrações era por excesso de velocidade e avanço de sinal.

“Isso demonstra o quão imprudente vinha sendo o condutor na direção desta motocicleta, colocando em risco a própria segurança e a de outros usuários das vias por onde trafegava”, disse.

No fim de fevereiro, uma moto com 365 infrações e R$ 65,7 mil em multas foi apreendida. O veículo foi flagrado na via N1, no Eixo Monumental, em trecho próximo ao viaduto da Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), por uma equipe de policiamento da autarquia. O veículo não tinha licenciamento e o piloto estava com a carteira de habilitação vencida há 30 dias.