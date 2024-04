DF é unidade federativa com maior percentual de declarações pré-preenchidas do IR 2024 São 53,8% nesse modelo, de um total de 205,2 mil envios até 16h desta terça; em SP, 2,2 milhões enviaram declaração

Brasil teve 7,3 milhões de declarações de IR Brasil teve 7,3 milhões de declarações de IR (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Distrito Federal é a unidade federativa com maior percentual de declarações pré-preenchidas do Imposto de Renda 2024, em relação ao total de encaminhamentos do ente federado. Segundo a Receita Federal, até as 16h desta terça-feira (26), 53,8% dos 205,2 mil envios no DF foram na modalidade pré-preenchida. Em seguida aparecem Santa Catarina, com 50% das 335,8 mil declarações nesse modelo, e Rio Grande do Sul (48,8% das 405,4 mil declarações). Em números absolutos, São Paulo lidera o ranking de declarações enviadas, com 2,2 milhões de documentos (sendo 911 mil, ou 41,2%, na modalidade pré-preenchida).

Até a tarde de terça, a Receita Federal havia recebido 7,3 milhões de declarações, sendo 3,2 milhões no modo pré-preenchido (43,9%). Depois de São Paulo, os estados com maior número de documentos enviados são Minas Gerais (637,8 mil), Rio de Janeiro (633,7 mil); Rio Grande do Sul (405,4 mil) e Paraná (391,8 mil).

A expectativa é que 43 milhões de declarações sejam encaminhadas neste ano. O prazo vai até 31 de maio.

A ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida foi uma das novidades deste ano. Nessa modalidade, o documento já começa com várias informações úteis que facilitam o preenchimento. A pré-preenchida ainda faz parte da lista de prioridades para receber a restituição nos primeiros lotes.

Lotes de restituição 2024

• 31 de maio: 1º lote

• 28 de junho: 2º lote

• 31 de julho: 3º lote

• 30 de agosto: 4º lote

• 30 de setembro: 5º e último lote

*Sob supervisão de Fausto Carneiro