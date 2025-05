Dia Nacional do Brega passa a ser comemorado em 14 de fevereiro, aniversário de Reginaldo Rossi Um dos expoentes do gênero musical, cantor morreu em dezembro de 2013 após lutar contra um câncer de pulmão Brasília|Do R7, com informações da Agência Senado 22/05/2025 - 07h10 (Atualizado em 22/05/2025 - 07h10 ) twitter

Nascido em 1944, em Recife, Rossi foi responsável pela popularização do gênero Tiago Calazans/O Santo/Secult-PE - 20.7.2012

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que cria o Dia Nacional do Brega, estilo musical popular no país e que movimenta uma cadeia produtiva fundamental nos estados das regiões Norte e Nordeste.

A data escolhida para a comemoração é 14 de fevereiro, aniversário do cantor Reginaldo Rossi, um dos principais representantes do gênero e conhecido como o “Rei do Brega”.

Segundo o autor do projeto, deputado Pedro Campos (PSB-PE), o ritmo ajuda a propagar a identidade das periferias.

“A raiz do brega vem das comunidades mais pobres, seja de Pernambuco, do Nordeste ou de outras regiões do Brasil. Por isso, o caminho do brega sempre foi mais difícil. Muitas vezes, o ritmo foi visto de forma pejorativa, como algo cafona, e não como uma expressão legítima de sentimentos”, afirmou.

Na Comissão de Educação e Cultura do Senado, a senadora Augusta Brito (PT-CE) destacou a relevância do gênero para a formação da identidade nacional brasileira.

“A importância do brega para a identidade nacional está justamente em sua capacidade de contar o Brasil real — aquele que sofre, que ama intensamente, que sente ciúmes, que dança apesar da dor”, afirmou.

A presidente da comissão, senadora Teresa Leitão (PT-PE), destacou a irreverência de Rossi e reconheceu que a data ajuda a preservar a cadeia produtiva movimentada pelo ritmo.

“Para nós, lá de Pernambuco, o relatório [de Augusta Brito] caiu como uma luva. O texto evidencia com muita força esse significado: é cafona para alguns, mas é profundamente representativo para outros”, destacou.

Reginaldo Rossi

Nascido em 14 de fevereiro de 1944, em Recife, Rossi foi responsável pela popularização do gênero em todo o país.

Iniciou a carreira em 1964 e deixou um repertório com 23 LPs e 10 CDs. Entre seus sucessos estão “Garçom”, “Se Meu Amor Não Chegar” e “Em Plena Lua de Mel”.

Rossi morreu aos 70 anos, após lutar contra um câncer de pulmão. Seu corpo foi enterrado em Recife, ao som de um de seus maiores sucessos — “Recife, Minha Cidade”.

