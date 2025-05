Título de eleitor cancelado? Saiba como consultar e regularizar situação Eleitores deverão preencher formulário e enviar documentos pelo site do TSE ou ir em um cartório Brasília|Do R7, em Brasília 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 ) twitter

5 milhões de pessoas terão o título cancelado pelo TSE Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os eleitores que tiveram o título cancelado pela Justiça Eleitoral e perderam o prazo de regularização ainda podem pedir a reabilitação do documento.

Na última terça-feira (20), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que mais de 5 milhões de pessoas terão a inscrição cancelada. Segundo o tribunal, o cancelamento não será comunicado individualmente, mas o cidadão poderá verificar a situação no site do TSE.

Veja como regularizar

Para regularizar o título cancelado, é preciso acessar o Autoatendimento Eleitoral, disponível no canto superior direito da página do tribunal. Em seguida, clique na opção “Título Eleitoral”, e procure pela opção “Regularize seu título eleitoral cancelado”.

Depois, preencha o formulário e envie os documentos solicitados. Se houver débitos pendentes, o cidadão deve realizar o pagamento antes de formalizar o pedido.

Se o eleitor não possuir recursos para fazer o pagamento, ele pode solicitar a isenção da multa para um juiz eleitoral. Para isso, é preciso justificar e comprovar perante a lei sua situação financeira.

O cidadão também pode regularizar a inscrição eleitoral, presencialmente, no cartório eleitoral.

O que acontece se o título for cancelado

Quem teve o título cancelado perde o direito de votar e pode enfrentar as seguintes restrições:

Não tirar passaporte

Não assumir cargo público;

Não renovar matrícula em universidades públicas;

Não participar de concursos federais.

