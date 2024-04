Diretor da PF diz que dinheiro enviado para fugitivos de Mossoró saiu do Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Andrei Rodrigues falou ao JR sobre captura de foragidos Andrei Rodrigues falou ao JR sobre captura de foragidos (Reprodução / RECORD - 5.4.2024)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta sexta-feira (5) ao Jornal da Record que o dinheiro enviado para ajudar os detentos de Mossoró a fugir saiu do Rio de Janeiro.

Segundo Rodrigues, eles contaram também com apoio logístico. Rogério Mendonça, de 35 anos, e Deibson Nascimento, de 33 anos, foram recapturados na quinta-feira (4), em Marabá (PA), após 50 dias de buscas.

"A investigação já apontou financiamento que veio, não da região, mas do Rio de Janeiro, por exemplo. São dados protegidos por sigilo bancário, que fazem parte da investigação, que não posso entrar no detalhamento do responsável de onde partiu exatamente essa transferência", afirmou. Veja a entrevista completa no Jornal da Record de hoje.

Rodrigues afirmou que o apoio logístico dado aos fugitivos possibilitou que eles ficassem foragidos por tanto tempo e se deslocarem por cerca de 1.600 quilômetros. "Havia moradias que foram utilizadas pelos fugitivos, havia veículos, vestimentas, alimentação, embarcação para ser utilizada do Ceará até o Pará, enfim, toda a estrutura necessária para [eles] ficarem escondidos durante um tempo para fazerem os deslocamentos, inclusive o deslocamento que a nossa atividade investigativa apontou que teria como destino o exterior", afirmou.

O diretor-geral da PF afirmou ainda que foram presas oito pessoas que tinham relação com a fuga. "Ouvimos 34 pessoas e fizemos 25 perícias de diversas naturezas, entre as quais, identificação de materiais biológicos para identificar eventuais pontos em que os fugitivos estavam. [...] Toda essa atividade de inteligência nos conduziu à certeza de que as pessoas [os fugitivos] estariam nesse deslocamento, em uma rodovia feeral e, portanto, momentos antes da abordagem, solicitamos o apoio da Polícia Rodoviária Federal e pudemos então recapturar os dois fugitivos", explicou.

Caçada aos fugitivos de Mossoró custou R$ 6 milhões ao governo

O Ministério da Justiça informou nesta sexta-feira (5) que o custo total da operação de recaptura dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) alcançou R$ 6 milhões, uma média de R$ 121 mil por dia. Os valores incluem gastos com passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações aéreas para agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e da Força Penal Nacional.

Rogério e Deibson foram transferidos de volta para o presídio de Mossoró durante a madrugada desta sexta-feira (5). Eles estão em celas separadas sob constante monitoramento. Após a fuga, a penitenciária passou por reformas e recebeu um novo sistema de monitoramento por câmeras.