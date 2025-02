Distrito Federal se prepara para a 50ª edição do Candangão; RECORD vai transmitir o torneio Jogos começam neste sábado e seguem até 29 de março; campeão leva R$ 1,2 milhão Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 15/01/2025 - 21h21 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h30 ) twitter

Torneio chega à 50ª edição neste ano Giovanna Inoue/R7 - 15.1.2025

A Federação de Futebol do Distrito Federal promoveu um evento nesta quarta-feira (15) para lançar o Candangão BRB 2025, 50ª edição do Campeonato de Futebol do Distrito Federal. Os jogos começam neste sábado (18) e seguem até 29 de março. Dez times vão disputar os R$ 2 milhões que serão distribuídos entre os 4 primeiros colocados. A RECORD vai transmitir o campeonato.

O presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos, comemorou o aumento do valor da premiação, que é a segunda maior do Brasil em campeonatos estaduais. “Isso é o crescimento do futebol, com a organização de todos os presidentes dos clubes. Todos no mesmo objetivo de crescimento”, disse.

Presidente do BRB — patrocinador do campeonato —, Paulo Henrique da Costa comentou que a edição de 2025 é “cheia de significado e especial” por ser a 50ª. Para ele, o futebol do DF precisa avançar da mesma forma que outros elementos vêm melhorando, como saúde e educação. “[O futebol], quando bem conduzido, envolve a sociedade e traz transformação”, pontuou.

Nesta edição, os 10 times vão se enfrentar na primeira fase, em jogos únicos. Na segunda fase, o regulamento prevê semifinais em ida e volta e final única em um estádio neutro, que será definido pela Federação de Futebol do DF. Os dois últimos colocados caem para a segunda divisão.

Os cinco melhores colocados na temporada passada — Ceilândia (campeão), Capital, Gama, Brasiliense e Paranoá — jogam cinco partidas em casa. Os demais — Real Brasília, Samambaia, Ceilandense e os recém-promovidos Sobradinho e Legião — farão quatro jogos como mandantes cada um.

Premiação

O time campeão recebe, além do troféu, o prêmio de R$ 1,2 milhão. O segundo colocado leva para casa R$ 400 mil. O terceiro, ganha R$ 250 mil. O quarto, recebe R$ 150 mil.

Costa afirma que a premiação e o campeonato em si ajudam a elevar o futebol do DF. Para ele, a existência do Candangão traz a “capacidade dos clubes de se planejar. ”Sabendo que existe esse patamar, traz uma segurança e capacidade de profissionalização”, ressaltou.

Sobre a segurança durante as partidas, o Procurador do MPDFT, José Eduardo Sabo, afirma que há uma “atenção especial” para que “o futebol seja visto e aplaudido”. Segundo ele, o ministério está em contato com as torcidas organizadas “para que eles se organizem, se respeitem e respeitem as regras do jogo”. “Não há futebol sem torcida, sem espectadores”, frisou.

Primeira rodada

Os jogos da primeira rodada acontecem no próximo fim de semana. Os confrontos são: Paranoá x Legião, Ceilândia x Real Brasília, Gama x Sobradinho, Capital x Ceilandense e Brasiliense x Samambaia.

O clássico entre Brasiliense x Gama acontece na penúltima rodada, na casa do Jacaré, o Serejão, em 22 de fevereiro.

A competição será paralisada durante o carnaval — 1º a 4 de março — a pedido da SSP (Secretaia de Segurança Pública).