Ednaldo Rodrigues registra chapa única com apoio unânime para reeleição na CBF Candidatura do atual presidente da CBF recebe respaldo das 27 federações estaduais e de 26 clubes das Séries A e B Brasília|Do R7, em Brasília 20/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h06 )

Ednaldo Rodrigues com parte da chapa única que concorrerá à CBF Nelson Terme/CBF - 19.03.2025

A candidatura de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o mandato de 2026 a 2030 consolidou a união no futebol nacional. A chapa “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza” recebeu o apoio das 27 federações estaduais e de 26 clubes das Séries A e B, sendo a única registrada para a eleição da próxima segunda-feira (24), a partir das 10h30.

O pleito definirá os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidentes da CBF para o período de março de 2026 a março de 2030.

A chapa conta com os seguintes nomes para vice-presidentes: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

Em entrevista à CBF TV, Ednaldo Rodrigues destacou a importância do processo democrático e do apoio recebido. “Tivemos uma união significativa, com o respaldo de todas as federações e grande parte dos clubes. Isso reflete o compromisso com a transparência e a busca por um futebol mais unido”, afirmou.

Papel das federações

O presidente da CBF ressaltou ainda o papel das federações estaduais, comparando-as a “uma CBF em cada Estado”, e agradeceu o apoio dos clubes.

“A totalidade dos times das Séries A e B manifestou apoio ao nosso mandato. Isso mostra que estamos no caminho certo para fortalecer o futebol brasileiro”, completou.

Ele reforçou o compromisso da CBF em continuar atuando de forma implacável na frente contra o racismo e a descriminação.

“O futebol é uma ferramenta poderosa para promover o respeito e a igualdade. A CBF foi pioneira na aplicação de penas desportivas contra atos discriminatórios, medida que hoje é adotada por federações em todo o mundo”, explicou.