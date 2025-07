Eduardo Bolsonaro critica ida comitiva de senadores brasileiros aos EUA Deputado afirmou que ação é um ‘desrespeito’ e que os parlamentares não falam em nome de Bolsonaro Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/07/2025 - 20h14 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Bolsonaro afirmou que iniciativa está 'fadada ao fracasso' Mário Agra/Câmara dos Deputados - 09/07/2024

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou, nesta terça-feira(22), a ida de uma comitiva de senadores brasileiros aos EUA. A ideia do grupo é promover o diálogo com parlamentares americanos sobre a tarifa de 50% anunciada pelo governo norte-americano a produtos importados do Brasil.

“Trata-se de um gesto de desrespeito à clareza da carta do Presidente Trump, que foi explícito ao apontar os caminhos que o Brasil deve percorrer internamente para restaurar a normalidade democrática”, escreveu o parlamentar nas redes.

O grupo, liderado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), pretende embarcar na próxima semana, com mais sete senadores. A medida deve entrar em vigor no dia 1º de agosto e tem gerado preocupação entre autoridades e setores produtivos brasileiros.

O grupo é composto por uma gama de senadores da ala governista e da oposição, a exemplo dos senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Tereza Cristina (PP-MS).

‌



Eduardo, contudo, afirmou que nenhum dos parlamentares está autorizados a falar em nome de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Trump.

O presidente americano citou os processos que Bolsonaro enfrenta na Justiça ao anunciar a taxação ao Brasil.

‌



Ao R7, Trad destacou que a viagem tem caráter institucional e visa criar uma “ponte” entre os dois países para que o tema seja tratado pelos representantes do Executivo.

“Essa iniciativa me parece seguir o padrão de sempre: políticos que visam adiar o enfrentamento dos problemas reais, vendendo a falsa ideia de uma ‘vitória diplomática’ enquanto ignoram o cerne da questão institucional brasileira”, afirmou Eduardo.

‌



Para o parlamentar, os senadores buscarem interlocução com os EUA sem que o Brasil tenha “retomado as liberdades fundamentais” é “vazio de legitimidade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O constrangimento se agrava com a presença de senadores ligados ao partido de Lula, político que sistematicamente adota posturas hostis aos EUA”, finalizou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp