Eduardo Bolsonaro diz que não vai renunciar ao mandato de deputado Licença do deputado chega ao fim neste domingo, mas ele segue nos EUA sem previsão de retorno Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 20/07/2025 - 16h08 (Atualizado em 20/07/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Licença de Eduardo Bolsonaro termina neste domingo Reprodução/ youtube - 20.07.2025

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, neste domingo (20), que não vai renunciar ao mandato. Ele está nos Estados Unidos desde março, mas a licença dele termina hoje. No entanto, o parlamentar ainda não tem data de retorno ao Brasil. Durante live em seu canal no Youtube, Eduardo disse que consegue levar o mandato pelo menos pelos próximos três meses. “Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar meu mandato, pelo menos, até os próximos três meses”, afirmou.

Nas próximas duas semanas, a Câmara estará de recesso. Porém, quando voltar as sessões, Eduardo poderá perder o mandato por faltas, caso não retorne a Brasília. Isso ocorre se ele tiver ausências não justificadas em um terço das sessões ordinárias da Casa. Mas enquanto isso, ele volta a receber o salário bruto de R$ 46.366,19, com desconto pelas faltas.

RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro afirmou que não vai renunciar ao mandato mesmo com a licença terminando.

Ele está nos EUA desde março e não tem previsão de retorno ao Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou preocupação com a possibilidade de seu filho ser preso ao voltar.

Eduardo está sob investigação e é acusado de tentar interferir na Justiça brasileira em favor do pai. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na live, Eduardo chamou sua ida aos Estados Unidos de “exílio” e diz que prefere “morrer” por lá do que ser preso. Não há, no entanto, até o momento nenhum pedido de prisão contra ele. “Vocês acham mesmo que eu vou forçar a minha família a me visitar numa cadeia? Prefiro morrer aqui no exílio”, disse.

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido que o filho não retorne ao Brasil pelo risco de que possa ser preso. “Se Eduardo vier para cá, ele está preso. Ou não está? Pelo que eu sei, ele não vem para cá. Vai ser preso no aeroporto”, afirmou Bolsonaro, também na quinta.

‌



Eduardo Bolsonaro pediu licença por 120 dias, o prazo máximo de afastamento permitido. Ele foi para os Estados Unidos alegando que iria “buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos”. O pedido foi feito uma semana antes do STF (Supremo Tribunal Federal) tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por uma tentativa de golpe de Estado.

No momento, o deputado é investigado por suspeita de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A suspeita é que Eduardo esteja nos Estados Unidos tentando interferir na Justiça brasileiro em prol de seu pai. Segundo a Polícia Federal o deputado “vem atuando, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos da América, com intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp