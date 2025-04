‘Eita’, diz Barroso ao saber tamanho do voto de ministro Gilmar Julgamento sobre improbidade administrativa estava perto do recesso, e Barroso achou melhor usar da descontração para continuar com votos depois Brasília|Do R7 24/04/2025 - 16h22 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h22 ) twitter

‘Eita’, diz Barroso ao saber tamanho do voto de ministro Gilmar Reprodução/Tv Justiça - 24.04.2025

Na sessão de julgamentos do STF (Supremo Tribunal Federal) desta quinta-feira (24), os ministros protagonizaram um momento de descontração. Se aproximava das 16h, horário do intervalo, quando o ministro Gilmar Mendes falou que havia ainda 20 páginas para terminar.

O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, imediatamente soltou um “eita”, e chamou o intervalo da sessão, para surpresa de ministro Gilmar. Assim, o julgamento seguirá após o intervalo.

O STF voltou a analisar alterações na Lei de Improbidade Administrativa feitas em 2021. Em dezembro de 2022, o relator, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu parte das mudanças.

Os trechos suspensos da lei tratam da perda da função pública e dos direitos políticos, da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos e da apuração do valor do dano ressarcido.

