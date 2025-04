PP e União Brasil confirmam federação; comando está entre Rueda e Lira Indicativo é que presidente União Brasil comande inicialmente a aliança entre partidos, que deve durar ao menos quatro anos Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, R7, em Brasília 24/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h20 ) twitter

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira Reprodução Sidney Lins Jr/União Brasil e Marina Ramos/Câmara (Arquivo)

O PP (Progressistas) e o União Brasil chegaram a um acordo para uma federação partidária e vão confirmar a aliança na próxima terça-feira (29). Conforme apurou o R7, a aproximação entre os partidos será comandada, inicialmente, por Antônio Rueda, presidente do União.

A escolha por Rueda não define um presidente por toda a federação, o que poderá alternar comando com outros políticos. A previsão é de um comando rotativo. Outro cotado para assumir a cadeira é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Pelas regras eleitorais, a federação deverá ter uma duração de, ao menos, quatro anos. A aproximação vale a nível nacional e pode aproximar negociações durante eleições. A aproximação entre partidos também pode anteceder uma eventual fusão ou incorporação partidária.

