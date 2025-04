Barroso recebe presidente do Chile no STF nesta quarta-feira Após se reunir com Lula e firmar 13 acordos, o chileno Gabriel Boric vai ao Supremo em celebração de laços com o Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 23/04/2025 - 13h08 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h08 ) twitter

Presidente do Chile, Gabriel Boric, visita o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/04/2025

O presidente do Chile, Gabriel Boric, fará uma visita ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (23). A reunião é parte dos compromissos oficiais do chefe de Estado no Brasil para reaproximar os países. Boric será recebido pelo presidente da Casa, ministro Luís Roberto Barroso, às 16h15, no Salão Nobre do Supremo.

Além do líder chileno, a presidente do Tribunal Constitucional do país, Daniela Marzi, virá ao Brasil nos dias 5 e 6 de maio e confirmou que participará do encontro de presidentes de tribunais da América Latina, organizado pelo STF. As visitas marcam os 189 anos de relações diplomáticas entre os dois países, que têm 90 acordos bilaterais assinados.

Boric chegou ao Brasil nesta terça-feira (22) para celebrar o Dia da Amizade entre Chile e Brasil. Ele foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, onde assinaram 13 acordos e memorandos bilaterais relacionados a segurança pública, ciência, inteligência artificial e outros temas. Na reunião, eles defenderam a integração regional e parcerias entre os países.

Alguns dos acordos foram:

‌



Acordo para cooperação em assuntos consulares e migratórios, além de criação de comissão bilateral para formular iniciativas de intercâmbio de informações entre os países;

Acordo para cooperação em segurança pública para prevenção ao crime organizado transnacional;

Tratado para assistência jurídica mútua em matéria penal;

Acordo para produção em conjunto de materiais audiovisuais entre o Brasil e o Chile;

Acordo para intercâmbio de oficiais instrutores e capacitação nos centros de operações de paz de ambos os países;

Acordo para fortalecer a agricultura familiar, rural e sustentável, aumentar a produção e reduzir a perda dos alimentos;

Acordo para a criação de sistemas de inteligência artificial que favoreçam o desenvolvimento regional com foco na inclusão dos diversos idiomas e expressões culturais da América Latina; e

Memorando para fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Chile.

Uma das principais pautas discutidas foi o projeto da Rota Bioceânica de Capricórnio, que interliga os portos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina aos de Mejillones, Antofagasta e Iquique, no Chile. O governo federal prevê que a estrutura da rota seja finalizada até 2026.

Além disso, os líderes defenderam o multilateralismo e se posicionaram contra a guerra tarifária. Na ocasião, Lula afirmou que não quer uma guerra fria e pretende ter relações com os Estados Unidos e com a China. “Não tenho que ter preferências, quem tem que ter preferência são os empresários. Eu [como presidente de um país] quero vender e comprar, fazer parcerias”, afirmou.

