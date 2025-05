Elmar Nascimento vai representar Motta em missão oficial à Rússia e à China Viagem com a comitiva oficial do presidente Lula vai ocorrer entre quinta-feira (8) e terça-feira (13) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O segundo-vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Elmar Nascimento (União-BA) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 23/04/2025

O segundo-vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), vai representar o presidente da Casa, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), na missão internacional à Rússia e à China. Elmar vai compor a comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre quinta-feira (8) e terça-feira (13). O grupo deve embarcar ainda hoje.

Durante a missão, Elmar deve participar de compromissos voltados à ampliação da cooperação bilateral entre os países, com foco especial no fortalecimento das relações institucionais entre os parlamentos. A agenda inclui reuniões bilaterais, assinatura de acordos e participação em eventos oficiais.

Na Rússia, entre os dias 8 e 10, a comitiva participa das celebrações pelos 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, a convite do presidente russo, Vladimir Putin. Ainda no país, Lula deve ter reuniões reservadas com Putin e discutir soluções para a guerra na Ucrânia. O conflito no Leste Europeu dura mais de três anos.

Lula e Putin também devem conversar sobre temas bilaterais e questões relacionadas ao Brics — que reúne, além de Brasil e Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo é presidido pelo Brasil neste ano, e a cúpula de líderes será no Rio de Janeiro (RJ), no início de julho.

‌



O NDB (Novo Banco de Desenvolvimento, na sigla em inglês), conhecido como o Banco do Brics, também deve ser foco das discussões. Atualmente, a instituição é liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Em seguida, entre os dias 12 e 13, a comitiva segue para a China, onde acontece a Cúpula entre a China e os países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp