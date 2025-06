Em acareação, Mauro Cid reitera que recebeu dinheiro de Braga Netto em caixa de vinho Na acareação, Mauro Cid reiterou que estaria lacrada e, portanto, não chegou a ver o dinheiro Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 24/06/2025 - 16h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h41 ) twitter

Na acareação, Mauro Cid reiterou que estaria lacrada e, portanto, não chegou a ver o dinheiro Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo e Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 11.7.2023

Em acareação no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (24), o tenente-coronel Mauro Cid reiterou que recebeu uma quantia em dinheiro em espécie em uma ‘caixa de vinho’ fechada do ex-ministro e general Braga Netto.

Cid ainda afirmou que o general teria lhe dito naquele momento que “esse era é o dinheiro que você havia me pedido anteriormente”.

Na acareação, Mauro Cid reiterou que estaria lacrada e, portanto, não chegou a ver o dinheiro.

O ministro Alexandre de Moraes conduziu as audiências em ação penal que apura suposta tentativa de golpe de Estado.

A primeira envolveu os réus tenente-coronel Mauro Cid, colaborador no processo, e general Walter Braga Netto. O segundo procedimento foi entre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e réu, e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, testemunha na ação.

Além do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, também acompanharam a audiência o ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os participantes da acareação estiveram acompanhados dos advogados.

A acareação é um procedimento em que as pessoas envolvidas apresentam sua versão dos fatos frente a frente, para apurar a verdade. Conforme o ministro, nas acareações, assim como nos interrogatórios, o réu não tem o compromisso de dizer a verdade, mas a testemunha sim.

A primeira acareação durou cerca de uma hora, e meia e a segunda, pouco mais de uma hora. Os procedimentos foram realizados na sala de audiências do STF.

