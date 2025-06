Acareação no STF entre Mauro Cid e Braga Netto acontece nesta terça-feira Ministro Alexandre de Moraes busca esclarecer contradições em depoimentos sobre golpe Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 11h52 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Braga Netto e Mauro Cid ficam frente a frente em acareação nesta terça (24)

Nesta terça-feira (24), o Supremo Tribunal Federal realiza uma acareação entre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto.

A sessão tem como objetivo esclarecer divergências nos depoimentos relacionados a um suposto golpe de Estado. Sob a condução do ministro Alexandre de Moraes, perguntas serão feitas aos envolvidos para confrontar as versões apresentadas.

Além de Mauro Cid e Braga Netto, participam do procedimento o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general Freire Gomes, este último não sendo alvo de investigação.

A sessão busca alinhar as informações prestadas no processo judicial com os fatos apurados até o momento.

‌



Assista ao vídeo - Braga Netto e Mauro Cid ficam frente a frente em acareação nesta terça (24)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!