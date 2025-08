Em atos esvaziados em defesa à soberania, manifestantes queimam bandeira dos EUA Protestos também acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Manaus Brasília|Do R7 01/08/2025 - 13h54 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Centrais sindicais protestam contra tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros.

Manifestações ocorrem em várias capitais do Brasil, incluindo Brasília e São Paulo.

Participantes se opõem ao ex-presidente Jair Bolsonaro e expressam apoio à Palestina.

Donald Trump assinou uma ordem que aumenta tarifas sobre produtos brasileiros devido a questões políticas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Protestos pró-soberania acontecem em oito capitais Reprodução/RECORD - Arquivo

Centrais sindicais realizaram um protesto nesta sexta-feira (1º) contra o tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump , de 50% a produtos brasileiros no Distrito Federal. O ato aconteceu em frente à embaixada dos EUA (Estados Unidos da América) e reuniu mensagens pró-soberania. Durante a manifestação, uma bandeira do país chegou a ser queimada.

Além de Brasília, manifestações estão confirmadas em outras sete capitais do país: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM).

Segundo os organizadores, a data foi escolhida por ser o dia em que as tarifas estavam previstas para entrar em vigor. Entretanto, nesta quarta-feira (30), Trump determinou que a validade da medida começa a valer na próxima quarta-feira (6).

Participaram dos atos entidades estudantis, como UNE (União Nacional dos Estudantes) e UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), e organizações da sociedade civil.

‌



Os participantes também se manifestaram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a favor da Palestina. “O recado das ruas é que não vamos aceitar chantagem nem submissão. O tarifaço de Trump, apoiado por Bolsonaro, é uma afronta à nossa soberania.”, afirma Bianca Borges, presidente da UNE.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assinatura de tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, assinou nesta quarta-feira (30) uma ordem executiva que impõe tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA — o que eleva o total da taxa para 50%.

‌



O texto oficializa o chamado tarifaço, anunciado pelo republicano em 9 de julho. Ao justificar a medida, Trump cita os processos judiciais enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além de inelegível até 2030, o ex-presidente é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

‌



O norte-americano destaca, ainda, uma “ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp