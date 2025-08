Moraes confirma que vai julgar todos os réus da tentativa de golpe ainda neste semestre Na ocasião, o ministro se defendeu de ataques e sanções do governo dos Estados Unidos; outros ministros saíram em defesa de Moraes Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 01/08/2025 - 11h48 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h23 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes anunciou que todos os réus da tentativa de golpe de Estado serão julgados ainda neste semestre.

Os julgamentos estão na fase de alegações finais, onde os réus podem se defender pela última vez.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sete outros réus estão no núcleo 1 e seus julgamentos estão agendados para setembro.

Moraes se defendeu de ataques do governo dos EUA e acusou alguns brasileiros de agir de forma traiçoeira. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes confirma que vai julgar os 4 núcleos da tentativa de golpe ainda neste semestre Ton Molina/STF - 12.06.2025

O ministro STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou nesta sexta-feira (1º) que todos os réus que respondem em ações sobre tentativa de golpe de Estado na Corte serão julgados ainda neste semestre. A declaração foi dada na abertura da sessão de volta do recesso do Judiciário.

“Julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles que não houver provas, mas julgando, exercendo nossa função e não nos acovardando em virtude de ameaças. O STF continuará seu papel de guardião e com resposta final, inadmitindo ingerência interna ou externa”, disse.

Até o momento, os quatro núcleos estão em fase de alegações finais, momento em que os réus podem se defender pela última vez. Com o fim dos prazos, os julgamentos serão marcados.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outro sete fazem parte do núcleo 1 e o julgamento deles será em setembro.

‌



Críticas

Na ocasião, o ministro se defendeu de ataques e sanções do governo dos Estados Unidos. Outros ministros saíram em defesa de Moraes.

Sem citar ninguém em específico, Moraes ainda acusou brasileiros de agirem de “forma covarde e de forma traiçoeira”. “É uma verdadeira traição à pátria. Há fartas provas”, afirmou. Moraes disse que a tentativa, inclusive com o tarifaço, é de favorecer réus.

‌



“Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo a crise econômica, que gera a crise social, que por sua vez gera a crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e possibilidade de um novo ataque golpista”, afirmou.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos desde o início do ano tentando punições aos ministros brasileiros por violações de direitos humanos. Nesta semana, o presidente Donald Trump puniu Moraes com a Lei Magnitsky.

‌



Moraes disse que “vai ignorar as sanções”. A legislação pune com congelamento de bens nos Estados Unidos, contas e proibição de viagem ao país. “Um país soberano sempre saberá defender sua democracia e soberania”, afirmou. “As ações prosseguirão, o rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará, o rito processual vai ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuará trabalhando como vem fazendo”, disse.

